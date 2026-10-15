Лекция об обороне Москвы в 1941 году прошла в Наро-Фоминске

Пресс-служба администрации г. о. Наро-Фоминск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Наро-Фоминск

13 октября в ДК «Созвездие» города Наро-Фоминска состоялось заседание историко-патриотического клуба «Подвиг», посвященное обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны. Встречу на тему «Октябрь 1941 года: Защитим родную Москву!» провел руководитель клуба, историк-краевед Владимир Михайлович Мельников.

Мероприятие прошло в рамках цикла Дней воинской славы России «Эхо подвигов». Владимир Мельников рассказал участникам о событиях осени и зимы 1941 года, когда бойцы Красной Армии сдерживали наступление немецких войск на Москву. Особое внимание историк уделил боям на Наро-Фоминском направлении и подвигам защитников столицы.

Рассказ сопровождался показом архивных фотографий героев, отличившихся в ожесточенных сражениях на подступах к Москве. Участники встречи смогли глубже погрузиться в историю обороны столицы и узнать о малоизвестных страницах боев на Наро-Фоминском рубеже.

Следующая встреча историко-патриотического клуба «Подвиг» состоится 20 октября в 17:00. Ее темой станет «Наро-Фоминск на защите столицы». Вход свободный.