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    Подмосковный врач Акимжанова: сидячая работа способствует развитию преддиабета

    Фото: Можайская больница

    Офисная работа несет скрытую угрозу для обмена веществ, провоцируя развитие преддиабета. Об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением Можайской больницы Динара Акимжанова.

    Восемь часов неподвижности за компьютером в сочетании с быстрыми углеводами заставляют клетки терять чувствительность к инсулину. Мышцы не сжигают глюкозу, и организм перестает справляться с сахарной нагрузкой.

    Чтобы предотвратить это, не требуются строгие диеты или тренажерный зал. Достаточно каждые полтора часа вставать из-за стола, чтобы пройтись до кулера или подняться по лестнице.

    На рабочем столе вместо сока должна быть вода, а для перекуса лучше использовать орехи, яблоки или вареные яйца вместо конфет.

    «Если очень хочется сладкого, съешьте его сразу после обеда, а не на пустой желудок — так резкого удара по поджелудочной железе не будет. Даже простая пятиминутная разминка прямо на стуле — подъемы ног, напряжение мышц — заставляет организм быстрее расходовать лишнюю глюкозу», — рассказала доктор.

    Преддиабет — это сигнал организма о помощи. При правильном подходе это состояние обратимо.

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