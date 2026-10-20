Подмосковный врач Акимжанова: сидячая работа способствует развитию преддиабета

Офисная работа несет скрытую угрозу для обмена веществ, провоцируя развитие преддиабета. Об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением Можайской больницы Динара Акимжанова.

Восемь часов неподвижности за компьютером в сочетании с быстрыми углеводами заставляют клетки терять чувствительность к инсулину. Мышцы не сжигают глюкозу, и организм перестает справляться с сахарной нагрузкой.

Чтобы предотвратить это, не требуются строгие диеты или тренажерный зал. Достаточно каждые полтора часа вставать из-за стола, чтобы пройтись до кулера или подняться по лестнице.

На рабочем столе вместо сока должна быть вода, а для перекуса лучше использовать орехи, яблоки или вареные яйца вместо конфет.

«Если очень хочется сладкого, съешьте его сразу после обеда, а не на пустой желудок — так резкого удара по поджелудочной железе не будет. Даже простая пятиминутная разминка прямо на стуле — подъемы ног, напряжение мышц — заставляет организм быстрее расходовать лишнюю глюкозу», — рассказала доктор.

Преддиабет — это сигнал организма о помощи. При правильном подходе это состояние обратимо.