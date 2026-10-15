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    В Подмосковье начали принимать заявки на конкурс «Мы. В объективе Подмосковье»

    В Московской области стартовал прием заявок на Открытый региональный конкурс «Мы. В объективе Подмосковье», в рамках которого проводится специальная номинация «В кадре — бренды Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    Участие в номинации могут принять предприниматели региона, а также физлица, планирующие развивать бизнес. На конкурс принимаются рекламные видеоролики в семи категориях, в том числе анимация логотипа, репортажная съемка и корпоративный фильм. Хронометраж видео — от 10 секунд до 15 минут.

    Заявки принимаются до 8 ноября 19:00 на сайте wefest.ru/o-nas/zayavka-na-uchastie.

    После завершения приема все работы отсмотрят члены жюри, в состав которого вошли представители киноиндустрии, телевидения, культуры, а также успешные предприниматели и общественные деятели. Председатель комиссии — генеральный директор Московского Международного кинофестиваля Наталья Семина.

    Авторов лучших работ отметят дипломами и ценными призами от организаторов и партнеров. Торжественная церемония награждения состоится в ноябре этого года.

    Мероприятие организовано Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и центром «Мой бизнес» Московской области по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», при поддержке Московской областной Думы и Московского областного Союза кинематографистов.

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