Новая церковь появится в Черноголовке

В Черноголовке почти достроили православную церковь, ее высота вместе с крестом достигает почти 47 метров. Первую литургию там планируют провести в начале декабря.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что в Черноголовке не хватало храма, поэтому жители города обратились к властям.

Строительство ведется на средства меценатов и пожертвования будущих прихожан. Площадь застройки превышает 370 квадратных метров.

Врип главы городского округа Черноголовка Олег Пирогов рассказал, что храм очень ждут верующие.

«Сложно недооценить значение строительства здесь этого храма. Плюс ко всему, есть еще и большой проект благоустройства прилегающей территории. Она станет замечательной точкой притяжения для жителей», — подчеркнул он.

Ранее в Ликино-Дулеве прошел фестиваль православной молодежи Московской области. В мероприятии приняли участие 200 человек из разных городов региона.