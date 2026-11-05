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    Более 13 тысяч заявок на приватизацию жилья подали в Подмосковье с начала года

    Фото: медиасток.рф

    Жители Подмосковья, проживающие в жилье по договору социального найма, могут подать электронное заявление на приватизацию. С начала 2026 года в регионе подали более 13 тысяч онлайн-заявок, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    Услуга «Приватизация жилых помещений» доступна на региональном портале в разделе «Жилье» — «Статус недвижимости». Заявителю нужно выбрать муниципальное образование, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Если в приватизируемом помещении зарегистрировано несколько человек, потребуется согласие всех.

    В услугу внедрили сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. ИИ проверяет прикрепленные к заявлению файлы и выявляет некорректно загруженные документы, что помогает исправить ошибку до отправки заявления в ведомство.

    Услуга предоставляется бесплатно. Решение по ней придет в личный кабинет заявителя в течение 30 рабочих дней.

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