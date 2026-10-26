Проект бюджета Подмосковья на 2027-2029 годы внесли в Мособлдуму

Губернатор Подмосковья внес в Мособлдуму проект регионального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Доходы региона в следующем году ожидаются на уровне 1,2 триллиона рублей, расходы составят 1,2 триллиона рублей.

Депутаты планируют принять документ к рассмотрению 29 октября. После этого профильные комитеты и фракции приступят к подготовке поправок, а 11 ноября состоятся публичные слушания. Жители смогут представить свои предложения по проекту бюджета.

Как сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, значительную часть расходов традиционно направят на здравоохранение, образование и социальную поддержку. В регионе продолжат строить школы, детские сады и поликлиники, ремонтировать дороги, развивать площадки для инвесторов и реализовывать программы помощи предпринимателям.

В проекте также предусмотрено финансирование обязательств перед участниками специальной военной операции и их семьями. Речь идет о выплатах, льготах, реабилитации и содействии в трудоустройстве.

Еще одно направление расходов — модернизация жилищно-коммунального хозяйства. По словам Брынцалова, в 2026 году работы затронули почти 500 котельных и участков коммунальных сетей. Программу планируют продолжить в следующем году, чтобы повысить надежность инфраструктуры в муниципалитетах региона.

При дальнейшей работе над бюджетом депутаты намерены учитывать задачи, поставленные президентом России, и предложения жителей Подмосковья.