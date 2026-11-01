День добровольца Подмосковья отметили в Воскресенске

Сегодня, 29 октября, отмечается День добровольца Подмосковья. На платформе «Добро.РФ» зарегистрировано более трех тысяч волонтеров из Воскресенска, а в движении «Волонтеры Подмосковья» — более 1,5 тысячи человек.

Волонтеры Воскресенска активно участвуют в гуманитарном проекте «Доброе дело»: отправляют помощь на фронт и поддерживают семьи бойцов СВО. Они также участвуют в фестивалях, акциях, конкурсах и субботниках, помогают пожилым людям и ветеранам, присоединяются к федеральным инициативам по благоустройству и голосованию за комфортную городскую среду.

Волонтерское сообщество округа объединяет людей разных возрастов. Особая благодарность — серебряным волонтерам, людям старшего поколения с большим жизненным опытом. Они трудятся рядом со школьниками и студентами, становясь для них мудрыми наставниками.

27 октября на торжественном мероприятии, посвященном Дню добровольца Подмосковья, глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин поздравил волонтеров и вручил заслуженные награды. «Дорогие волонтеры Воскресенска, спасибо вам за доброе сердце, отзывчивость и готовность помогать! За то, что не ждете благодарности, а просто делаете мир вокруг лучше. Вы — гордость нашего округа! С праздником!» — сказал глава округа.

Стать волонтером в Московской области можно через региональное движение «Волонтеры Подмосковья» ( https://volonter.mosreg.ru/ ) или федеральную платформу «Добро.РФ» ( https://dobro.ru/ ).