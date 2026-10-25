Благоустройство 3 скверов в Серпухове завершат до конца ноября

Работы ведутся в сквере «Мирабель» в Протвине, в поселке Большевик и в сквере имени Крюкова в Серпухове. На каждом объекте уже смонтированы отдельные элементы: клумбы, основания дорожек, бортовой камень.

В сквере «Мирабель» установили две клумбы, продолжается подготовка к монтажу остальных элементов. Там обустроят пешеходные дорожки, установят стелу и арт-объект. Пространство сохранит научную направленность и станет комфортным местом для прогулок.

В сквере поселка Большевик продолжается подготовка основания для пешеходных дорожек и установка бортового камня. Проект предусматривает обустройство пешеходных маршрутов, мест для отдыха, дополнительное озеленение и установку видеонаблюдения. Особое внимание уделят удобству родителей, ожидающих детей после школы, и сохранению существующих елей.

Сквер имени Крюкова — победитель Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства. Здесь ведутся подготовка основания для пешеходных дорожек, устройство траншей и установка бортового камня. Проект предусматривает благоустройство территории у памятника, устройство дорожек, установку скамеек и качелей.

«На каждом объекте единая задача — создать удобные, благоустроенные места, которые жители смогут посещать каждый день», — отметил глава округа Алексей Шимко.