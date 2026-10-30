Капремонт крыши дома в поселке Богородского округа завершат в конце ноября

Капитальный ремонт многоквартирного дома № 12 на улице Сергеева поселке городского типа имени Воровского вышел на финишную прямую. Строительная готовность объекта достигла 80%, и подрядчик уверенно приближается к завершению комплекса мероприятий.

Главный фронт работ — обновление плоской крыши площадью более 1 тысячи квадратных метров. Работы ведет компания «Строй Монтаж СП», отобранная Фондом капитального ремонта Московской области по итогам конкурсных процедур. Сейчас специалисты находятся на финальном этапе: завершают монтаж рулонного кровельного покрытия, устанавливают ограждения кровли, дорабатывают узлы примыкания, завершают установку дефлекторов на вентиляционных шахтах и дымовых трубах.

Особое внимание уделяется качеству гидроизоляционного слоя — именно он служит главной защитой дома от протечек и помогает сохранить в исправном состоянии помещения и общедомовые коммуникации. Все применяемые материалы соответствуют требованиям технических регламентов и специально подобраны с учетом климатических особенностей Московской области.