Подмосковные школьники заняли второе место на олимпиаде по ИИ в Алма-Ате

Школьники из Подмосковья заняли второе место на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту FAIO (Fizmat AI Olympiad), финал которой прошел в Алма-Ате с 26 по 29 октября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В состав команды вошли ученики 11-х классов Андрей Ганин из гимназии №2 городского округа Раменский и Александр Захаров из Ликино-Дулевской гимназии. На конкурсе они выполняли задания, разработанные практикующими ML-инженерами и исследователями из индустрии ИИ Казахстана и зарубежья, среди которых тренеры национальных сборных к международным ИИ-олимпиадам и призеры мировых соревнований по машинному обучению.

Олимпиада проводится в третий раз. В отборочном туре приняли участие почти 1500 школьников из 28 стран, в финал вышли сильнейшие участники со всего мира.

Организатором выступила Республиканская физико-математическая школа (Fizmat, Алматы).