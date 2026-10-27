Новый автобус вывели на маршрут в Воскресенске

На маршруте № 34 «Воскресенск — Виноградово — поселок имени Цюрупы» начал курсировать новый автобус КАВЗ-4270. Транспортное средство оснащено современным оборудованием для комфорта пассажиров.

В автобусе есть климатическое оборудование, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, электронные табло и система звукового информирования пассажиров. Для обеспечения безопасности предусмотрены камеры видеонаблюдения внутри и снаружи салона.

Для удобства маломобильных пассажиров и родителей с детскими колясками оборудована просторная накопительная площадка. Система книлинга позволяет наклонять кузов в сторону остановки, а механическая аппарель облегчает посадку и высадку.

Выход нового автобуса на линию позволит повысить комфорт поездок жителей и гостей городского округа Воскресенск.