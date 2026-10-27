Фестиваль «Душа России» пройдет в Подольске 7 ноября

Во Дворце культуры «Октябрь» состоится всероссийский фестиваль и народный показ «Душа России». Титулованная спортсменка Анна Гребенникова представит бренд спортивной одежды «Тосик» в статусе амбассадора.

Анна Гребеникова — уроженка Климовска и является одной из самых известных спортсменок Подмосковья по единоборствам. В ее активе — победа на первенстве России среди молодежи до 23 лет 2008 года, Кубок России 2009 года, командное золото чемпионата Европы 2009 года и титул чемпионки России 2011 года.

7 ноября с 11:00 до 14:00 программа фестиваля «Душа России» объединит модные показы отечественных марок, творческие площадки и интерактивные мастер-классы для детей и взрослых. Мероприятие состоится по адресу: улица Свердлова, 38, Дворец культуры «Октябрь», вход свободный.

Культурный проект «Тосик» — это целый мир, объединяющий в себе персонажа, историю, книгу, спектакль. Он направлен на продвижение здорового образа жизни и создание нравственно-творческой среды для подростков, детей и взрослых.