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    В Подмосковье за месяц проверили более 177 тыс. автобусов

    Фото: ГКУ АПИ МО

    В Подмосковье за октябрь 2026 года проверили свыше 177 тыс. автобусов и проконтролировали оплату проезда у более 18,5 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

    Больше всего транспортных средств проверили в городском округе Лобня — 2826 автобусов. В числе лидеров также городской округ Ленинский — 2471, городской округ Пушкинский — 2005, городской округ Домодедово — 1755 и муниципальный округ Раменский — 1701.

    По итогам проверок к административной ответственности за безбилетный проезд привлекли 3985 пассажиров и 876 водителей.

    «Регулярный контроль помогает не только фиксировать нарушения, но и формировать у жителей Московской области культуру дисциплины в оплате проезда. Соблюдение этих правил обеспечивает финансовую прозрачность, что способствует развитию маршрутной сети и повышению комфорта и безопасности пассажиров в Подмосковье», — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

    В ведомстве отметили, что системный контроль помогает снижать число безбилетных поездок и повышать дисциплину на маршрутах региона.

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.

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