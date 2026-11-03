Женщину с внематочной беременностью и кровотечением спасли в больнице в Дубне

Врачи Дубненской больницы спасли женщину с опасным для жизни внутренним кровотечением, вызванным прервавшейся внематочной беременностью. Пациентку доставили на скорой помощи в крайне тяжелом состоянии: с острой болью в животе, предобморочным состоянием и давлением 80/40 миллиметров ртутного столба, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Обследование выявило массивную кровопотерю, геморрагический шок и тяжелую анемию. Медики незамедлительно приступили к операции, во время которой удалили из брюшной полости 2,5 литра крови. Для восполнения кровопотери женщине также перелили компоненты донорской крови.

«В операции была задействована мультидисциплинарная бригада врачей: гинеколог Владимир Япеев, хирург Баатр Очиров, анестезиологи-реаниматологи Альберт Паваротный и Андрей Кузьменков. В таких случаях, когда счет идет на минуты, мы действовали как единый механизм. Правильная хирургическая тактика позволила не только спасти жизнь пациентки, но и сохранить ее репродуктивную функцию», — рассказал врач-гинеколог высшей квалификационной категории Владимир Япеев.

После экстренного вмешательства женщина провела в стационаре девять дней. Когда ее состояние стабилизировалось, пациентку выписали домой под наблюдение гинеколога.

«Еще один случай из практики — яркий пример того, как сочетание высочайшего профессионализма врачей и слаженная работа всех служб стационара нашей больницы позволили не только справиться с критической ситуацией, но и спасти женщине жизнь», — сказал главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов.