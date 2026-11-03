Качество дезинфекции проверили на мясоперерабатывающем предприятии в Талдоме

Ветеринарные специалисты проверили качество дезинфекции на мясоперерабатывающем предприятии «Авангард». Лабораторные исследования не выявили патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов на производственном объекте. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Проверку провели сотрудники Талдомской ветеринарной станции. Они взяли смывы с различных поверхностей и оборудования: полов, стен, дверей, ручек, санитарных узлов, а также со спецодежды и рук работников. Пробы собрали с помощью стерильных тампонов и в течение двух часов доставили в аккредитованную лабораторию.

Исследование позволило оценить качество проведенной санитарной обработки и проверить, не сохранились ли на производственных участках опасные микроорганизмы. Отсутствие выявленной микрофлоры подтвердило эффективность дезинфекции.

По итогам проверки предприятие признали соответствующим установленным ветеринарно-санитарным требованиям.

В Минсельхозпроде Московской области сообщили, что региональная Госветслужба продолжит выездные проверки и лабораторный контроль на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Такие мероприятия помогают следить за соблюдением санитарных норм и безопасностью продукции.