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    Семинар об инклюзивном образовании для директоров школ провели в Подмосковье

    Фото: Министерство образования Московской области

    В школе «Абсолют» 27 октября прошел семинар «Разные маршруты — равные возможности: школа для развития каждого». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Встреча объединила около 75 участников — директоров и заместителей директоров школ Подмосковья, а также коррекционных педагогов. Главной темой стала роль профессиональной команды: взаимодействие педагогов и специалистов, поддержка индивидуальных образовательных маршрутов и создание атмосферы, в которой ребенок может учиться и проявлять инициативу.

    Программа соединила обсуждение международных тенденций в инклюзивном образовании со знакомством с повседневной работой школы. Гости посетили уроки, побывали на экскурсии и познакомились с практиками дополнительного образования и профессионального обучения, проектной деятельностью педагогов, работой медиацентра, спортивными клубами и адаптированными олимпиадами.

    Специалисты школы представили подходы к сопровождению обучающихся с разными нарушениями. Обсуждались подготовка к самостоятельной жизни, сопровождение выпускников и контроль качества образования.

    Отдельный блок посвятили системе мотивации, геймификации и финансовой грамотности. Участники познакомились с практикой игрового банка с внутренней валютой — абскоинами.

    В пресс-службе ведомства добавили, что для части гостей семинар стал продолжением знакомства со школой «Абсолют»: ранее они уже участвовали в стажировках и планируют повторные визиты. Такой профессиональный обмен помогает командам знакомиться с решениями друг друга, обсуждать возникающие трудности и совершенствовать образовательные маршруты с учетом потребностей детей.

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