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    В Подмосковье за неделю провели 61 аукцион по земельно-имущественным торгам

    Участок на торгах в Подмосковье
    Фото: Участок на торгах в Подмосковье/Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

    В Московской области с 12 по 16 октября 2026 года прошло 61 земельно-имущественное мероприятие в формате аукционов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.

    В торгах приняли участие 150 претендентов. В среднем на лот приходилось 2,4 участника. Отдельные лоты вызвали повышенный интерес: в аукционе по продаже земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в муниципальном округе Чехов участвовали 15 человек.

    По правилам торгов победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допущен только один человек, он может забрать лот по минимальной стоимости.

    Комитет напоминает, что на Едином портале торгов ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru) в круглосуточном режиме доступно более 2000 объектов недвижимости, выставленных на торги. Там же можно задать вопросы виртуальному помощнику, который работает 24/7.

    Актуальные лоты и информация о торгах Подмосковья публикуются на странице комитета в мессенджере МАКС (http://max.ru/id5024139723_gos2).

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