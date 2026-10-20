В Подмосковье за неделю провели 61 аукцион по земельно-имущественным торгам

В Московской области с 12 по 16 октября 2026 года прошло 61 земельно-имущественное мероприятие в формате аукционов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.

В торгах приняли участие 150 претендентов. В среднем на лот приходилось 2,4 участника. Отдельные лоты вызвали повышенный интерес: в аукционе по продаже земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в муниципальном округе Чехов участвовали 15 человек.

По правилам торгов победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допущен только один человек, он может забрать лот по минимальной стоимости.

Комитет напоминает, что на Едином портале торгов ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru) в круглосуточном режиме доступно более 2000 объектов недвижимости, выставленных на торги. Там же можно задать вопросы виртуальному помощнику, который работает 24/7.

Актуальные лоты и информация о торгах Подмосковья публикуются на странице комитета в мессенджере МАКС (http://max.ru/id5024139723_gos2).