День сельского старосты отметили в Солнечногорске

22 октября в Музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню сельского старосты. На встрече отметили представителей сельских населенных пунктов, которые активно участвуют в общественной жизни.

Замглавы округа Эдуард Машковцев, руководитель местной фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар и местные депутаты поблагодарили старост за ответственную работу и неравнодушное отношение к проблемам населения. Наиболее активным участникам общественной жизни вручили благодарности от главы Солнечногорска Константина Михалькова, его заместителей и партии «Единая Россия».

«В каждой деревне есть свой неравнодушный человек — староста, к которому в первую очередь обращаются за помощью. Он не просто поддерживает отдельную семью или жителя: порой именно староста помогает всей деревне. Староста всегда в курсе, кто и в какой помощи нуждается. Жители идут к нему с любыми вопросами, а он оперативно доводит проблемы до администрации», — сказал Эдуард Машковцев.

Сегодня на территории городского округа работают 81 сельский староста. Каждый из них избирается на пятилетний срок и регулярно представляет отчет о своей деятельности. После завершения полномочий в населенных пунктах организуют новые собрания, на которых жители выбирают представителей для дальнейшего решения местных вопросов.