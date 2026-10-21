Рузский регоператор заменил 74 контейнера для отходов за неделю

Специалисты Рузского регионального оператора за неделю заменили 74 емкости для твердых коммунальных отходов и раздельного сбора мусора, установили 21 новый контейнер и отремонтировали еще шесть. Работы проводят на обслуживаемых территориях, чтобы поддерживать порядок на площадках для сбора отходов и обновлять необходимую инфраструктуру.

В Московской области ежегодно модернизируют контейнерный парк. Как ранее сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко, места для новых емкостей выбирают с учетом сезонной нагрузки на конкретные адреса.

Параллельно специалисты регоператора продолжают вывозить отходы из муниципалитетов. За неделю с территорий 13 округов вывезли свыше 210 тысяч кубометров мусора.

Наибольший объем пришелся на Одинцово — более 64 тысяч кубометров. В Красногорске вывезли свыше 45 тысяч кубометров, в Истре — более 33 тысяч, в Наро-Фоминске — свыше 24 тысяч, а в Рузе — более 13 тысяч кубометров.

В Можайске объем вывезенных отходов превысил 11 тысяч кубометров, в Волоколамске — девять тысяч. В Краснознаменске и Шаховской вывезли более трех тысяч кубометров в каждом округе, в Лотошине — свыше 1,7 тысячи, во Власихе — более тысячи. В Восходе объем составил более 100 кубометров, а в Молодежном — 122 кубометра.