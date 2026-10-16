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    Подмосковная спортсменка Шевченко победила на первенстве мира по борьбе

    Фото: Федерация спортивной борьбы России

    Представительница Московской области Алина Шевченко завоевала золотую медаль на первенстве мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Соревнования проходят с 12 по 18 октября в Лас-Вегасе (США). Шевченко выступала в весовой категории до 68 кг (СШОР по единоборствам, Егорьевск) и провела четыре схватки. В полуфинале она победила Лауру Гордино из Италии со счетом 10:0, а в финале — Ксению Тереню из Белоруссии с техническим преимуществом 11:0.

    Теперь в копилке Шевченко золотые медали первенств мира U-20 и U-23. Ранее в сентябре 2026 года она завоевала золото на первенстве мира по спортивной борьбе среди юниорок до 20 лет, которое прошло в испанском Понтеведре.

    В соревнованиях в Лас-Вегасе принимают участие сильнейшие молодые борцы из разных стран мира.

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