Подмосковная спортсменка Шевченко победила на первенстве мира по борьбе

Представительница Московской области Алина Шевченко завоевала золотую медаль на первенстве мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования проходят с 12 по 18 октября в Лас-Вегасе (США). Шевченко выступала в весовой категории до 68 кг (СШОР по единоборствам, Егорьевск) и провела четыре схватки. В полуфинале она победила Лауру Гордино из Италии со счетом 10:0, а в финале — Ксению Тереню из Белоруссии с техническим преимуществом 11:0.

Теперь в копилке Шевченко золотые медали первенств мира U-20 и U-23. Ранее в сентябре 2026 года она завоевала золото на первенстве мира по спортивной борьбе среди юниорок до 20 лет, которое прошло в испанском Понтеведре.

В соревнованиях в Лас-Вегасе принимают участие сильнейшие молодые борцы из разных стран мира.