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    Посвященную художнику Бялыницкому-Бируле встречу проведут в Павловском Посаде

    Фото: Выставочный зал «Дом Широкова»

    В Выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде сегодня состоится встреча, посвященная художнику Витольду Бялыницкому-Бируле. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Мероприятие продолжает цикл лекций «Искусство народов России». Начало встречи в 16:00, возрастное ограничение 12+.

    Бялыницкий-Бируля — русский, советский и белорусский живописец-пейзажист, народный художник БССР и РСФСР, действительный член Академии художеств СССР. Его считают одним из создателей мемориального пейзажа.

    Художник передавал разнообразные состояния природы, уделяя особое внимание изображению света и воздуха. Для его живописи характерна ограниченность цветовой гаммы, построенной на почти монохромных тонах.

    Полотна Бялыницкого-Бирули хранятся в Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Национальном художественном музее Республики Беларусь в Минске и других музейных собраниях.

    Адрес: Московская область, Павловский Посад, пл. Революции, 9.

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