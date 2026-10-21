Посвященную художнику Бялыницкому-Бируле встречу проведут в Павловском Посаде

В Выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде сегодня состоится встреча, посвященная художнику Витольду Бялыницкому-Бируле. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятие продолжает цикл лекций «Искусство народов России». Начало встречи в 16:00, возрастное ограничение 12+.

Бялыницкий-Бируля — русский, советский и белорусский живописец-пейзажист, народный художник БССР и РСФСР, действительный член Академии художеств СССР. Его считают одним из создателей мемориального пейзажа.

Художник передавал разнообразные состояния природы, уделяя особое внимание изображению света и воздуха. Для его живописи характерна ограниченность цветовой гаммы, построенной на почти монохромных тонах.

Полотна Бялыницкого-Бирули хранятся в Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Национальном художественном музее Республики Беларусь в Минске и других музейных собраниях.

Адрес: Московская область, Павловский Посад, пл. Революции, 9.