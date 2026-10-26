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    В Подмосковье за неделю провели 87 земельно-имущественных аукционов

    Фото: Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

    В Московской области с 19 по 23 октября 2026 года прошло 87 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

    В торгах приняли участие 183 претендента. В среднем на один лот приходилось два участника. По данным пресс-службы, некоторые объекты пользовались повышенным вниманием: в аукционе по продаже земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в городском округе Люберцы участвовали 28 человек.

    Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допустят только одного человека, он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

    На Едином портале торгов ЕАСУЗ ежедневно доступно более 2000 объектов недвижимости, которые можно приобрести на торгах. Там же потенциальные участники могут задать вопросы виртуальному помощнику, работающему круглосуточно.

    Подборка актуальных лотов и информация о том, как подать заявку на участие в аукционах, публикуется на странице Комитета по конкурентной политике Московской области в мессенджере «Макс».

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