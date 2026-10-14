Шахматный турнир к годовщине освобождения города провели в Верее

11 октября в Доме культуры «Верея» прошел шахматный турнир, посвященный годовщине освобождения города от войск Наполеона в 1812 году. Участие приняли не только местные шахматисты, но и гости из Раменского, Шаховской и Балабанова.

Некоторые участники приехали целыми семьями. Дата турнира выбрана не случайно: именно 11 октября 1812 года Верею освободил отряд генерала Ивана Дорохова при участии местных партизан. Перед началом соревнований для гостей провели экскурсию к памятнику, посвященному историческим событиям.

Торжественное открытие сопровождалось гусарским маршем. Участников приветствовали юные барабанщицы студии современного танца «Высокий полет», выступившие в парадных мундирах. Знаменосцы внесли знамена фестиваля. Еще одним событием церемонии стало видеообращение российского шахматиста Сергея Карякина, который поприветствовал участников.

По итогам шахматных партий состоялось награждение победителей и призеров: участникам вручили кубки, медали, грамоты и памятные подарки. Завершился турнир дегустацией тематического шахматного торта. Его украсили изображением известной шахматной задачи Александра Петрова «Бегство Наполеона из Москвы в Париж», связавшей шахматную тематику с историей Отечественной войны 1812 года.