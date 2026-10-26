Первый паспорт вручили жительнице поселка Селятино Наро-Фоминского округа

Традиция вручать главный документ гражданина России в торжественной обстановке в поселке Селятино появилась относительно недавно. 24 октября свой первый паспорт получила юная жительница поселка София Лосева.

Местом проведения церемонии не случайно стал Зал воинской славы — именно здесь, в атмосфере уважения к истории, подростки могут почувствовать всю значимость момента.

Вместе с Софией Лосевой разделит радость этого важного события пришла ее мать. Семья без раздумий согласилась на предложение сотрудника МФЦ получить документ в торжественной обстановке.

С получением первого паспорта Софию поздравил почетный гражданин Наро-Фоминского округа Лидия Черепанова. Она напомнила, что вместе с паспортом юные граждане России получают не только права, но и обязанности, персональную ответственность за свои поступки.

Территориальное управление Селятино призывает молодых людей, достигших 14-летнего возраста, принимать приглашение сотрудников МФЦ на торжественное вручение первого паспорта.