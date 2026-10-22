Более 25 тысяч жителей Истры прошли диспансеризацию с начала года

С начала года диспансеризацию в Истре прошли более 25 тысяч человек. Обследования помогли выявить свыше 200 случаев сахарного диабета, 94 случая онкологических заболеваний и более 50 случаев хронического вирусного гепатита. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

О важности профилактических обследований в рамках тематической недели рассказала заведующая поликлиникой № 3 Истринской клинической больницы Юлия Новикова. По ее словам, основная цель диспансеризации — обнаружить заболевания на ранней стадии, еще до появления выраженных симптомов. Помимо диабета, онкологии и гепатита, обследования позволяют выявить гипертонию и последствия перенесенных инсультов и инфарктов.

Диспансеризация проводится в несколько этапов. Если по итогам первичного обследования обнаруживаются отклонения, пациента направляют на дополнительную диагностику и лечение. Записаться на обследование можно у участкового или любого другого терапевта.

Отдельно Юлия Новикова обратила внимание на анализ кала на скрытую кровь. Пациенты нередко отказываются от него, хотя исследование помогает обнаружить рак кишечника на ранней стадии.

Пройти диспансеризацию можно с понедельника по пятницу в первой, второй или третьей поликлинике округа.