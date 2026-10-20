В Новоазовской школе № 2 подключили электрические сети на 300 кВт

Специалисты «Мособлэнерго» завершили работы по подключению к электрическим сетям Новоазовской школы № 2, рассчитанной на 384 учащихся. Об этом сообщили в компании.

Энергетики смонтировали новую трансформаторную подстанцию с силовым трансформатором и проложили три линии электропередачи общей протяженностью около 1,1 километра.

«Образовательное учреждение — это объект, где энергоснабжение напрямую влияет на качество обучения. В Новоазовской школе № 2 после наших работ появилась возможность использовать современную технику, проводить занятия, обеспечивать стабильную работу освещения и оборудования», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

По его словам, восстановление сетей на подшефных территориях в Донецкой Народной Республике — системная работа, которая будет продолжена.