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    В Новоазовской школе № 2 подключили электрические сети на 300 кВт

    Фото: Мособлэнерго

    Специалисты «Мособлэнерго» завершили работы по подключению к электрическим сетям Новоазовской школы № 2, рассчитанной на 384 учащихся. Об этом сообщили в компании.

    Энергетики смонтировали новую трансформаторную подстанцию с силовым трансформатором и проложили три линии электропередачи общей протяженностью около 1,1 километра.

    «Образовательное учреждение — это объект, где энергоснабжение напрямую влияет на качество обучения. В Новоазовской школе № 2 после наших работ появилась возможность использовать современную технику, проводить занятия, обеспечивать стабильную работу освещения и оборудования», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

    По его словам, восстановление сетей на подшефных территориях в Донецкой Народной Республике — системная работа, которая будет продолжена.

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