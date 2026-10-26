В Подмосковье проведут вебинар по роботизации пищевой промышленности

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с Консорциумом робототехники проведет 3 ноября вебинар по роботизации предприятий пищевой промышленности. Об этом сообщило министерство.

Участники обсудят меры федеральной и региональной поддержки, технические решения для автоматизации производственных процессов и опыт их внедрения. Мероприятие откроет цикл отраслевых встреч по роботизации предприятий Московской области.

В программу включены вопросы автоматизации розлива, фасовки, упаковки, сортировки и укладки продукции, паллетирования, перемещения ящиков и поддонов, а также организации чистых зон. Участникам представят решения на основе промышленных и дельта-роботов, робототехнических комплексов с захватными устройствами и конвейерами, систем технического зрения 2D и 3D, коллаборативных роботов и паллетайзеров.

В мероприятии примут участие представители Минпромторга России и Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, компаний — участников Консорциума робототехники: АО «Корпорация Робототехники», ООО «РобоКомпонент», ООО «ИндуТех», ООО «Синапс» и ООО «Семаргл», а также разработчиков и интеграторов ООО «Битроботикс» и Сколтех.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6ad76376902902681a46a814. Начало вебинара запланировано на 11:00. Ссылка для подключения будет направлена на указанную при регистрации электронную почту.