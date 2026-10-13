Корпус художественной школы имени Абакумова в Коломне открыли после ремонта

В Коломне после ремонта открыли дополнительный корпус детской художественной школы имени Михаила Абакумова. Первые занятия уже проходят в тестовом режиме, сообщили в РИАМО.

Новая площадка позволит разгрузить основные помещения и принять больше учеников.

По словам директора Наталии Кудрявцевой, здание передали школе в апреле, а ремонт провели летом. Сейчас здесь учатся 506 детей, а с сентября следующего года набор планируют увеличить минимум на 100 человек.

В корпусе оборудовали компьютерный класс для занятий графическим дизайном. Также готовят мастерскую керамики с гончарными кругами, скульптурными станками и печью для обжига изделий. Школа продолжит обучать детей живописи, рисунку и подготовке к художественным занятиям с шести лет.

До полноценного запуска, намеченного на новый учебный год, предстоит дополнительно оснастить кабинеты и зал для мероприятий.