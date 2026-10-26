Новую эндоскопическую технику получила больница в Коломне

Коломенская больница получила восемь современных аппаратов для обследования пациентов и проведения медицинских манипуляций. В числе последних приобретений — эндоскопическая стойка для челюстно-лицевой хирургии.

Поставку организовали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Современное эндоскопическое оборудование дает возможность повысить качество диагностики, что особенно важно для выявления заболеваний на ранних стадиях, а также выполнять малоинвазивные операции, способствующие более быстрому восстановлению пациентов. С начала года в больницы региона поступила 231 единица такой медтехники на сумму более 2 миллиардов рублей. До конца года планируем поставить еще 17 единиц», — рассказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Всего в распоряжение коломенских медиков поступили восемь новых аппаратов. Среди них — две системы эндоскопической визуализации для гастроскопии, два гастрофиброскопа, два колонофиброскопа и дуоденофиброскоп. Также больница получила эндоскопическую стойку для челюстно-лицевой хирургии.

Главный врач Коломенской больницы Николай Макаров пояснил, что новая техника позволит специалистам подробнее изучать изменения тканей во время обследований и брать образцы для гистологического исследования, необходимого для уточнения диагноза.

Обновление оборудования расширит технические возможности больницы и позволит врачам использовать современные методы обследования и лечения пациентов.