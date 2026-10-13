Лазер для малоинвазивных операций заработал в больнице в Солнечногорске

Как рассказал заведующий операционным блоком, врач травматолог-ортопед Дмитрий Муталенко, лазер рассекает ткани и одновременно коагулирует сосуды, благодаря чему во время операции уменьшается кровотечение. Еще одна функция аппарата — вапоризация, то есть удаление новообразований путем испарения тканей без повреждения соседних здоровых участков. Медики уже осваивают оборудование и применяют его в работе.

Прибор может использоваться в разных направлениях хирургии. В частности, во флебологии его применяют для лечения варикозного расширения вен: световод вводят внутрь сосуда, после чего лазер воздействует на его стенки. В ЛОР-практике оборудование используют при лечении гайморита и синусита, а в неврологии и нейрохирургии — при некоторых заболеваниях позвоночника. Также аппарат подходит для вмешательств в дерматологии, гинекологии, урологии, проктологии, общей и эндоскопической хирургии, а также онкологии.