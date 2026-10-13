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    В Подмосковье с начала года оформили более 4 тысяч выплат при рождении ребенка

    Фото: Мингосуправления МО

    С начала года жители Московской области воспользовались электронной услугой по назначению единовременного пособия при рождении ребенка более 4,4 тыс. раз. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

    Услуга доступна на региональном портале в разделе «Семья» — «Маткапитал и выплаты». Подать заявление может один из родителей или опекунов не позднее чем через полгода со дня рождения ребенка.

    Оформить выплату могут семьи, постоянно проживающие в регионе. Условие — среднедушевой доход семьи ниже размера прожиточного минимума в Московской области.

    В Мингосуправления добавили, что в услуге работает сервис получения согласия на обработку персональных данных. После подачи онлайн-заявления в личный кабинет на портале госуслуг Московской области каждому совершеннолетнему члену семьи поступит уведомление, где нужно будет подтвердить согласие, авторизовавшись на регпортале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА. Когда согласие предоставят все члены семьи, заявление направят в Министерство социального развития региона для оказания услуги.

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