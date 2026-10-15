Колокол установят на Пятницких воротах кремля к юбилею Коломны

В 2027 году Коломна отметит свое 850-летие. Главным подарком к юбилею станет реставрация Пятницких ворот кремля. Специалисты не просто восстановят памятник архитектуры, исторический объект превратят в современный музейный комплекс.

Пятницкие ворота станут доступны для посещения. По проекту внутри башни появятся выставочные пространства, посвященные истории строительства, развития и быта коломенского кремля. Каждый этаж разместит отдельную экспозицию, которая расскажет о жизни крепости XVI века. Впервые здесь установят подъемник для людей с ограниченными возможностями, чтобы каждый мог подняться на обзорную площадку и увидеть панораму города.

Современные инженерные системы: отопление и оборудование для поддержания специального температурного режима обеспечат сохранность экспонатов и позволят разместить уникальные артефакты.

«Один из важных знаковых моментов, пожалуй, — это возвращение вестового колокола. Некогда он висел на Пятницких воротах, оповещал о приближении неприятеля-врага, возвещал о возникновении пожаров в городе и каких-то других неприятностях. К XIX веку в силу разрушений колокол сняли, но сейчас мы приняли решение обязательно установить этот колокол и вернуть звон городу. Но уже, надеюсь, звонить он будет только по праздникам», — рассказала главный архитектор проекта Александра Игнатьева.

Завершить реставрацию Пятницких ворот планируется в октябре 2027 года.