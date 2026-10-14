Цифровая регистрация стала доступна в гостиницах Одинцовского округа

Одинцовский округ стал первым в Подмосковье, где внедрили систему заселения в отели через мессенджер МАКС. Гости могут пройти регистрацию, используя цифровой ID прямо со смартфона.

Традиционный способ заселения по бумажному паспорту также остается доступным — выбор всегда за путешественником.

Электронная система стала обязательной для отелей, в которых более 50 номеров. В Одинцове инновацию внедрили в 39 гостиниц— это 93%.

Посетителям необходимо зарегистрироваться в приложении МАКС, открыть вкладку «Паспорт» в разделе «Цифровой ID» и показать QR-код на ресепшн. Система мгновенно верифицирует данные, анкета заполнится автоматически, и администратор сразу выдаст ключи. Для ребенка до 14 лет достаточно показать QR-код свидетельства о рождении из вкладки «Семья и дети», а подростки постарше могут показать свой цифровой ID.