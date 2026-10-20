В школах Подмосковья провели «Разговоры о важном»

В школах и колледжах России 19 октября прошли занятия цикла «Разговоры о важном», посвященные истории железных дорог и жизни балерины Галины Улановой. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Учащиеся 1–5-х классов познакомились с историей железнодорожного транспорта и узнали, как поезда связали разные регионы страны. Отдельно школьники обсудили профессии специалистов, которые обеспечивают безопасность движения. Им также рассказали о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Для учеников 6–11-х классов и студентов первого курса СПО занятие посвятили Галине Улановой, чье творчество стало частью мирового культурного наследия. На примере ее биографии ребята говорили о таланте, упорстве и роли наставника.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.