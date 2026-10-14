Экскурсию в усадьбу «Белая Дача» провели для пенсионеров из Богородского округа

Усадьба построена в 1798 году отставным генерал-майором Николаем Аршеневским, который занимал должности губернатора Смоленска и Астрахани. Изначально имение называли «Дача Аршеневских», но из-за белоснежного цвета фасадов за ним закрепилось название «Белая Дача», которое впоследствии дало имя целому микрорайону.

В состав усадебного комплекса входят главный дом, западный и восточный флигели, живописная аллея и парк с прудом. С 2023 года после масштабной реставрации в главном доме открыт Музей памяти семьи императора Николая II. В экспозиции представлено более 400 экспонатов, рассказывающих о жизни последнего российского монарха и его близких.