Главным врачом Ногинской больницы назначили Антона Бондарева

С 13 октября 2026 года новым главным врачом Ногинской больницы стал Антон Бондарев. В медицинском учреждении сообщили, что ключевыми векторами его работы станут рост качества и доступности лечения, развитие навыков персонала и оптимизация процессов внутри организации.

Новый главврач родом из Белгорода. В 2008 году он завершил обучение в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, пройдя там же интернатуру. Его карьера началась в структурах военной медицины, после чего он работал участковым терапевтом в поликлинике № 63 Санкт-Петербурга.

С 2017 по 2020 год Бондарев возглавлял городскую больницу № 2 в Белгороде. За это время он провел реорганизацию учреждения и организовал капитальный ремонт на площади 28 тысяч квадратных метров.

В 2019 году больница скорой помощи под его руководством получила сертификат системы менеджмента качества, войдя в число 27 первых клиник России с таким статусом. В период пандемии он управлял ковидным госпиталем, а в апреле 2025 года возглавил Рузскую больницу.

«Вместе с вами и всей нашей командой мы будем работать над улучшением медицинской помощи, повышением ее качества, развитием профессионализма и укреплением принципов медицинской этики. Для меня важно, чтобы каждый пациент получал необходимую помощь и чувствовал внимание и уважение со стороны медицинских работников», — отметил Антон Бондарев.

Он продолжит развитие системы здравоохранения Московской области, работая над повышением качества помощи для жителей Богородского городского округа.