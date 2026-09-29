360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Подмосковье приемные семьи могут получить выплату на отдых детей

    Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО

    С начала года на региональный портал поступило более 2 тыс. заявлений на оформление материальной помощи приемной семье на организацию отдыха детей или компенсации расходов на приобретение путевок для совместного отдыха с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    В Подмосковье семьи, которые приняли на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут один раз в течение календарного года получить денежные средства на организацию отдыха. Материальную помощь можно оформить на приемных детей, воспитывающихся в семье. Либо получить компенсацию расходов на приобретение путевок для совместного отдыха с детьми, которая оформляется на всех членов приемной семьи.

    Услуга доступна на региональном портале в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить обязательные документы, в том числе документ об оплате путевок. Оплата должна быть произведена со счета приемного родителя.

    В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. ИИ проверяет прикрепленные к электронному заявлению документы и находит неверные файлы. При совместной подаче заявления согласие супруга можно получить онлайн через его личный кабинет на региональном портале.

    Услуга предоставляется бесплатно в течение пяти рабочих дней.

    Читайте также

    Пассажиры проголосовали в аэропорту Шереметьево в Химках

    Подмосковный врач Белякова назвала нормальным уплотнение тканей в месте прививки

    Создано ИИ Chat GPT

    Артиллерийский снаряд времен ВОВ обезвредили в Рузе

    Последние теплые выходные: какая погода ждет Подмосковье и Москву 19 и 20 сентября

    Подмосковный нарколог Холдин: вейпинг может повышать нагрузку на сердце

    Почти 700 наблюдателей обеспечивали контроль за выборами в Чехове

    Доступность избирательного участка для людей с ОВЗ проверили в Солнечногорске

    Системы противопожарного водоснабжения проверят в Клину до 20 октября

    МЧС России

    Творческие коллективы из сел Подмосковья пригласили на фестиваль «София»

    Дорогу до улицы Буденного в Апрелевке благоустроили в Наро-Фоминском округе

    Семинар по защите прав работников культуры провели в Воскресенске

    Фестиваль по ловле рыбы прошел в Подольске