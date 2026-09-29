В Подмосковье приемные семьи могут получить выплату на отдых детей

С начала года на региональный портал поступило более 2 тыс. заявлений на оформление материальной помощи приемной семье на организацию отдыха детей или компенсации расходов на приобретение путевок для совместного отдыха с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

В Подмосковье семьи, которые приняли на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут один раз в течение календарного года получить денежные средства на организацию отдыха. Материальную помощь можно оформить на приемных детей, воспитывающихся в семье. Либо получить компенсацию расходов на приобретение путевок для совместного отдыха с детьми, которая оформляется на всех членов приемной семьи.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить обязательные документы, в том числе документ об оплате путевок. Оплата должна быть произведена со счета приемного родителя.

В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. ИИ проверяет прикрепленные к электронному заявлению документы и находит неверные файлы. При совместной подаче заявления согласие супруга можно получить онлайн через его личный кабинет на региональном портале.

Услуга предоставляется бесплатно в течение пяти рабочих дней.