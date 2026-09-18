Последние теплые выходные: какая погода ждет Подмосковье и Москву 19 и 20 сентября
Метеоролог Позднякова: на следующей неделе в Москву и область придет похолодание
Последние по-настоящему теплые выходные ждут жителей Москвы и Подмосковья. Синоптики советуют не откладывать прогулки и дачные дела — уже с начала следующей недели погода резко изменится. Придет то, о чем многие стараются не думать до последнего — осенняя прохлада. Чего ждать в субботу и воскресенье, 19 и 20 сентября, какой будет следующая неделя и почему стоит воспользоваться моментом и прогуляться в предстоящие дни — в материале 360.ru.
Прогноз погоды на 19–20 сентября в Москве и Подмосковье
На предстоящих выходных жителей столицы и региона ожидает отличная погода, рассказала 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Ее будет определять область повышенного атмосферного давления. Поэтому при переменной облачности у нас осадков не ожидается», — отметила она.
Ночи останутся по-прежнему довольно теплыми — с преобладающей температурой в Москве +8…+11 градусов. В Московской области столбики термометров покажут не ниже +5…+6.
Дневная температура в субботу, 19 сентября, в Москве составит +18…+20 градусов, в воскресенье, 20 сентября, на градус повыше — до +19…+21, а в Подмосковье — до +16…+21 градуса.
Ветер будет умеренный, юго-западный, достаточно теплый.
«Погода в столице и регионе будет очень хорошая для этих чисел сентября, и надо воспользоваться предстоящими выходными, потому что, начиная с понедельника, 21 сентября, начнутся дожди и понижение температуры», — отметила Позднякова.
Предварительный прогноз погоды на следующую неделю в Москве и Подмосковье
Метеоролог Позднякова отметила, что на следующей неделе, с 21 по 27 сентября, в столице и регионе будет дождливо.
«Осадки будут практически каждый день, начиная с понедельника. Но наиболее интенсивными они будут именно 21 сентября. Дожди будут приниматься местами», — уточнила эксперт.
Кроме того, вместе с осадками в Москве и Московской области с понедельника похолодает. По примерным подсчетам Поздняковой, столбики термометров опустятся примерно на пять делений. Дневная температура составит в пределах +15…+17 градусов, но не выше этих показателей.