Последние теплые выходные: какая погода ждет Подмосковье и Москву 19 и 20 сентября

Метеоролог Позднякова: на следующей неделе в Москву и область придет похолодание

Последние по-настоящему теплые выходные ждут жителей Москвы и Подмосковья. Синоптики советуют не откладывать прогулки и дачные дела — уже с начала следующей недели погода резко изменится. Придет то, о чем многие стараются не думать до последнего — осенняя прохлада. Чего ждать в субботу и воскресенье, 19 и 20 сентября, какой будет следующая неделя и почему стоит воспользоваться моментом и прогуляться в предстоящие дни — в материале 360.ru .

Прогноз погоды на 19–20 сентября в Москве и Подмосковье

На предстоящих выходных жителей столицы и региона ожидает отличная погода, рассказала 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Ее будет определять область повышенного атмосферного давления. Поэтому при переменной облачности у нас осадков не ожидается», — отметила она.

Ночи останутся по-прежнему довольно теплыми — с преобладающей температурой в Москве +8…+11 градусов. В Московской области столбики термометров покажут не ниже +5…+6.

Дневная температура в субботу, 19 сентября, в Москве составит +18…+20 градусов, в воскресенье, 20 сентября, на градус повыше — до +19…+21, а в Подмосковье — до +16…+21 градуса.