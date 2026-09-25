Подмосковный нарколог Холдин: вейпинг может повышать нагрузку на сердце

В Московском областном клиническом наркологическом диспансере рассказали о влиянии электронных сигарет на сердечно-сосудистую систему. Специалисты отмечают, что никотин может повышать частоту сердечных сокращений и артериальное давление, а регулярное употребление электронных сигарет связано с повышенными рисками для сердца.

Главный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин сообщил, что, по данным исследований, регулярное использование электронных сигарет может повышать вероятность ишемической болезни сердца на 20–40%, а риск инфаркта у вейперов может быть на 30% выше по сравнению с некурящими. По словам специалиста, изменения в работе организма могут происходить даже после одного сеанса парения.

«Это лишний раз доказывает, что замена традиционного курения на вейпинг не снижает риски для сердечно‑сосудистой системы. Никотин, который содержится почти во всех жидкостях для этих гаджетов, действует на организм как мощный стимул: сердце начинает биться чаще. Частота сокращений возрастает, растет артериальное давление», — сказал он.

Виталий Холдин отметил, что отказаться от курения можно в любом возрасте. После прекращения поступления токсичных веществ организм начинает восстанавливаться: нормализуется пульс, снижается содержание углекислого газа в крови и уменьшается риск инфаркта.

Тем, кому самостоятельно отказаться от курения сложно, специалисты рекомендуют обратиться в филиал областного клинического наркологического диспансера по месту жительства.