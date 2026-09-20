Пассажиры проголосовали в аэропорту Шереметьево в Химках

Третий день здесь работает избирательный участок № 4132. Он расположен на первом этаже зоны прилета терминала В, рядом со стойкой информации.

Участок открылся одновременно со всеми остальными 18 сентября в 08:00. В дни голосования по громкой связи звучат дополнительные объявления с указателями, чтобы пассажиры и гости аэропорта могли легко его найти.

Проголосовать здесь могут не только пассажиры, но и сотрудники аэропорта — но только те, кто заранее, до 14 сентября, подал заявление о смене места голосования и выбрал Шереметьево.

«Сегодня голосую прямо в Шереметьево перед вылетом. Знал, что полечу в командировку в дни выборов, и озаботился вопросом заранее. Считаю необходимым выполнить гражданский долг. Каждый голос важен. А участок в терминале — это очень удобно. Все прошло быстро и спокойно», — поделился один из пассажиров.

«Я работаю посменно. Понимал, что до своего участка добраться сложнее, а тут — прямо на работе. Зашел в перерыв, проголосовал», — рассказал сотрудник аэропорта.

Участок работает все три дня голосования — 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Для пассажиров с пересадками, транзитных гостей и сотрудников, чей рабочий день не позволяет добраться до домашнего участка, такой формат становится единственной возможностью реализовать избирательное право без ущерба для планов.

Это не первый опыт организации голосования в Шереметьево — подобная практика применялась и ранее.