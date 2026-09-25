Дорогу до улицы Буденного в Апрелевке благоустроили в Наро-Фоминском округе

В рамках масштабного этапа благоустройства дорожной инфраструктуры привели в порядок дорогу от дома № 52 до улицы Буденного. Специалисты уложили 1,12 километра нового асфальта.

Комплекс работ призван повысить безопасность и комфорт передвижения для местных жителей. Новое покрытие позволило устранить прежние дефекты дорожного полотна и обеспечить ровное, надежное основание для движения транспорта.

На завершающем этапе специалисты нанесли четкую дорожную разметку и установили все необходимые знаки, строго соблюдая действующие нормативы.

Заместитель главы округа Елена Кузнецова подчеркнула, что это дорога с большим ежедневным потоком машин: особенно много транспорта здесь утром, когда родители везут детей в школу. Поэтому важно, чтобы покрытие было хорошим, разметка — видимой, а знаки — на своих местах.

«Все это напрямую связано с безопасностью и комфортом жителей», — добавила она.

Обновленный участок теперь соответствует современным требованиям к улично-дорожной сети, а проведенные работы улучшат транспортную ситуацию в районе и снизят риски аварий.