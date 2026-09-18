Артиллерийский снаряд времен ВОВ обезвредили в Рузе

Взрывотехники специализированного поисково-спасательного отряда «Мособлпожспаса» ликвидировали снаряд времен Великой Отечественной войны в Рузском округе. Об этом рассказал начальник маневренно-поисковой группы Денис Совенков.

Лесники 17 сентября обнаружили опасный предмет во время обхода территории в лесу, расположенном в километре от садоводческого товарищества «Коммунальник» поселка Колюбакино, и передали информацию по номеру 112.

Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали находку как 152-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Поскольку боеприпас находился на безопасном удалении от жилых построек, специалисты приняли решение уничтожить его на месте с соблюдением всех мер предосторожности.

«Работники поисково-спасательного поста 265-й пожарно-спасательной части обеспечили взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб Рузского муниципального округа с момента обнаружения боеприпаса и до его полной ликвидации», — заключил Денис Совенков.