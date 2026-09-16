Творческие коллективы из сел Подмосковья пригласили на фестиваль «София»

Творческие коллективы и сольные исполнители из малых городов и сельских территорий Подмосковья приглашают к участию в фестивале православной культуры и традиций «София». О грядущем мероприятии рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Заявки и видеозаписи выступлений принимают до 31 октября, конкурс проходит онлайн, а участие в нем бесплатное.

Фестиваль организуют Благотворительный фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси и приход храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках при поддержке профильного комитета Совета Федерации.

Участники смогут представить свои работы в номинациях, связанных с народным, академическим и духовным вокалом, патриотической песней, семейным исполнительством, хореографией и игрой на музыкальных инструментах. К конкурсу допускают две возрастные группы: от 10 до 17 лет и от 18 лет.

Для участия необходимо заполнить заявку на сайте фонда и приложить видеозапись выступления. Экспертное жюри определит победителей с 1 по 30 ноября. Лучших участников пригласят в Москву на гала-концерт, а также на творческие встречи и мастер-классы.

В Минсельхозпроде Московской области подчеркнули, что фестиваль помогает сельским исполнителям заявить о культурных традициях своих территорий и представить их широкой аудитории. Проект также способствует сохранению самобытного наследия малых городов и сельских населенных пунктов.