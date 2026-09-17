Подмосковный врач Белякова назвала нормальным уплотнение тканей в месте прививки

После вакцинации в месте укола могут возникать локальные реакции: болезненность, покраснение или уплотнение тканей. Об особенностях последствий процедуры рассказала врач-эпидемиолог Дубненской больницы Елена Белякова.

Реакция организма является естественным иммунным ответом на введение препарата.

«В месте инъекции развивается локальное воспаление, которое и может вызывать местную реакцию. Обычно она проходит самостоятельно в течение первых трех суток и не требует медикаментозного лечения. Ее выраженность зависит от вида вакцины и индивидуальных особенностей организма, поэтому возникает не у всех привитых. При этом отсутствие болезненности, покраснения или уплотнения не означает, что вакцинация была неэффективной», — отметила Елена Белякова.

Чтобы облегчить дискомфорт, можно аккуратно погладить или слегка растереть кожу вокруг места укола. Если через два-три дня состояние ухудшается, боль нарастает или появляется сильное покраснение, следует обратиться к врачу.

Консультация также необходима при резкой болезненности кожи спустя неделю после прививки неживой вакциной или длительной боли при движении рукой.

Врачебная помощь требуется, если температура поднимается выше 39 градусов и плохо сбивается жаропонижающими, а также при возникновении фебрильных судорог. Перед любой прививкой обязателен осмотр врача для оценки состояния здоровья и отсутствия противопоказаний.