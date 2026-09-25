Системы противопожарного водоснабжения проверят в Клину до 20 октября

В Клину проводят проверку всех источников противопожарного водоснабжения. О ходе ревизии на совещании у главы округа ежедневно докладывает начальник Клинского пожарно-спасательного гарнизона, полковник внутренней службы Алексей Нестругин, сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

Работы начались 10 сентября по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям. Специалисты ЗАО «Водоканал», администрации округа и 13-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по Московской области проверяют 987 гидрантов, 73 искусственных водоема и 17 водонапорных башен.

К обследованию также привлекли кадетов колледжа «Подмосковье». Комиссия оценила 57% объектов, завершить проверку планируют до 20 октября.

За прошедшую неделю специалисты устранили неисправности восьми пожарных гидрантов. Все обнаруженные дефекты будут находиться на контроле сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы, чтобы обеспечить пожарным доступ к воде в случае чрезвычайных ситуаций.