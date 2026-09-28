Фестиваль по ловле рыбы прошел в Подольске

В парке «Дубрава» микрорайона Климовск состоялся фестиваль по ловле хищной рыбы на спиннинг, который был посвящен закрытию сезона. Организатором встречи выступил Климовский рыболовный клуб.

На берегах реки Петрицы собрались 55 участников разного возраста — от опытных любителей до воспитанников местной школы юного рыболова, которые выступали вместе с родителями. В качестве приманок рыболовы использовали воблеры, блесны и силиконовые твистеры. Всего за время турнира участники поймали 28 рыб. Сильнейших определяли по суммарной длине улова.

«Это наш традиционный турнир конца сезона. Приятно, что в соревнованиях участвуют ребята из нашей школы юного рыболова. Они уже уверенно владеют спиннингом и иногда ловят больше взрослых», — рассказал руководитель Климовского рыболовного клуба Владимир Абарбанель.

По итогам турнира судейская коллегия определила тройку лучших спиннингистов: первое место занял Андрей Соловьев; второе — Павел Коновалов; третье — Роман Редкоусов. Бронзовый призер Роман Редкоусов также стал автором самого крупного трофея, он поймал самую большую щуку соревнований. За это ему вручили специальный приз с историческим колоритом — рельсовую гайку, которую в качестве грузила использовали климовские мужчины из знаменитого рассказа Антона Чехова «Злоумышленник».

Всю пойманную рыбу после контрольного замера длины бережно выпустили обратно в водоем.