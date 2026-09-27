Почти 700 наблюдателей обеспечивали контроль за выборами в Чехове

Наблюдатели из Чехова поделились впечатлениями о работе на избирательных участках и рассказали о выборах через социальные сети. Они показывали процесс от первого лица — рассказывали о подготовке, работе комиссий и атмосфере на участках.

Одной из таких наблюдателей стала Екатерина Щербакова. Во время голосования она вела социальные сети, где простым языком рассказывала подписчикам о том, как проходит избирательный процесс.

«Я рассказывала людям, как проходят выборы, что происходит на участке. Мои публикации понравились, и я три дня делилась своими впечатлениями от работы наблюдателя», — отметила Екатерина Щербакова.

Перед началом работы наблюдатели прошли специальную подготовку. В Чехове обучение и тестирование завершили 678 человек.

«Было интересно посмотреть на процесс изнутри. Раньше я только приходил на выборы как избиратель, а здесь появилась возможность увидеть, как все организовано», — рассказал наблюдатель Владислав Поваляев.

На участках наблюдатели контролировали соблюдение установленных процедур: открытие и закрытие участков, наличие пломб, работу с сейф-пакетами при организации голосования на дому и другие этапы избирательного процесса.