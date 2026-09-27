Почти 700 наблюдателей обеспечивали контроль за выборами в Чехове
Наблюдатели из Чехова поделились впечатлениями о работе на избирательных участках и рассказали о выборах через социальные сети. Они показывали процесс от первого лица — рассказывали о подготовке, работе комиссий и атмосфере на участках.
Одной из таких наблюдателей стала Екатерина Щербакова. Во время голосования она вела социальные сети, где простым языком рассказывала подписчикам о том, как проходит избирательный процесс.
«Я рассказывала людям, как проходят выборы, что происходит на участке. Мои публикации понравились, и я три дня делилась своими впечатлениями от работы наблюдателя», — отметила Екатерина Щербакова.
Перед началом работы наблюдатели прошли специальную подготовку. В Чехове обучение и тестирование завершили 678 человек.
«Было интересно посмотреть на процесс изнутри. Раньше я только приходил на выборы как избиратель, а здесь появилась возможность увидеть, как все организовано», — рассказал наблюдатель Владислав Поваляев.
На участках наблюдатели контролировали соблюдение установленных процедур: открытие и закрытие участков, наличие пломб, работу с сейф-пакетами при организации голосования на дому и другие этапы избирательного процесса.
По словам наблюдателя Ольги Петровой, запомнились не только рабочие моменты, но и необычные ситуации. Например, посещение участка избирательницей с небольшой собакой в сумке-переноске.
«Было интересно, когда пришла женщина с собачкой. Она была в маленькой переноске, спокойно себя вела. Также было много молодых людей, которые голосовали впервые — это очень приятно видеть», — рассказала Ольга Петрова.
Для Марии Михалевой участие в работе участка стало возможностью получить новый опыт.
«Хотелось принести пользу и посмотреть на этот процесс с другой стороны», — поделилась она.
Некоторые наблюдатели отмечали, что их публикации в социальных сетях вызвали интерес у знакомых и подписчиков. Люди задавали вопросы о том, как устроена работа на участке и что происходит во время выборов.
Таким образом, личные блоги наблюдателей стали дополнением к официальной информации: они сохранили атмосферу избирательных участков, впечатления участников и детали, которые обычно остаются за пределами статистики.