В Подмосковье представили единую медсистему для индустриальных парков

Власти Московской области планируют распространить модель цифровых здравпунктов на семь региональных промышленных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе особой экономической зоны «Дубна».

Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» совместно с ФМБА России представила план развития медицинской инфраструктуры на XI Всероссийской неделе охраны труда в Сочи. Главным элементом экспозиции стал интерактивный макет недавно открытого индустриального парка «Титан». Проект предполагает, что возведение заводских корпусов синхронизировано с развертыванием цифровых здравпунктов и систем контроля здоровья сотрудников.

«Работая в команде губернатора Московской области, мы четко понимаем, что создание индустриального парка не ограничивается подготовкой земли, строительством корпусов и подведением коммуникаций. Важно с самого начала думать о людях, которые здесь будут работать», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Формат цифровых здравпунктов обеспечит сотрудникам шаговую доступность первичной помощи и телемедицинские консультации профильных специалистов. В ОЭЗ «Дубна» такой здравпункт работает уже три года. По оценке управляющей компании, единая система здравоохранения охватит около 33,5 тыс. рабочих мест в индустриальных парках региона.

Приоритетной площадкой для развертывания медкомплекса станет индустриальный парк «Титан» в Ленинском городском округе. В августе губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов открыли там первый производственный корпус. Развитие «Титана» даст региону около 4 тыс. рабочих мест.

Участники деловой программы форума ВНОТ-2026 отметили, что интеграция медицинской помощи и профилактики на этапе проектирования парков позволяет компаниям снижать потери от больничных и привлекать квалифицированных специалистов.