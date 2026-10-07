Делегация из Воскресенска посетила памятные места в Смоленской области

Поездку по местам боев дивизий народного ополчения организовало «Сообщество потомков московских ополченцев Великой Отечественной войны». Мероприятие «Помним ваш подвиг, ополченцы!» состоялось в рамках патриотической программы «Памяти Московского народного ополчения» Московской городской думы при поддержке правительства Москвы.

В состав воскресенской делегации вошли хранитель музейной комнаты Вознесенского храма села Барановское, член Союза православных женщин Марина Мамаева, внучки бойца 8-й дивизии народного ополчения Ирина Дорожкина и Ирина Шанина, краевед, член Союза писателей России и Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Галина Васильчук.

Участники побывали в местах, связанных с историей боев дивизий народного ополчения. Представители Мосгордумы, потомки ополченцев, педагоги, школьники и активисты «Сообщества потомков Московских ополченцев» посетили Свято-Троицкий Болдин мужской монастырь в городе. Дорогобуж. Там работала ремонтная мастерская тыловых служб армии, в зданиях бывшей обители размещались склады снаряжения, запасов и оружия. Во время оккупации монастырь был базой партизанских отрядов.

Делегация также побывала в уникальном музее, расположенном в 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, посетила храм Спаса Нерукотворного Образа в деревне Уварово, где находился медсанбат 8-й ДНО.

У мемориала 8-й дивизии народного ополчения, в которой воевало более 1500 воскресенцев, состоялся митинг. Память бойцов почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Галина Васильчук положила горсть родной земли на братские могилы воинов. А в музейной комнате при Вознесенском храме села Барановское теперь будет храниться горсть земли со Смоленщины.