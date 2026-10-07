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    В Подмосковье построили еще 24 тротуара к школам и детсадам

    Фото: Пресс-служба ГБУ МО "Мосавтодор"

    В Московской области построили 24 новых тротуара общей протяженностью около 16 километров. Они ведут к образовательным учреждениям, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Работы провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2026 году на региональной сети планируют построить еще 28 тротуаров протяженностью более 20 километров в 19 городских и муниципальных округах.

    «Обустройство тротуаров на подходах к школам и детским садам — важная часть работы по повышению безопасности пешеходов. На сегодняшний день дорожники построили 24 тротуара общей протяженностью порядка 16 километров», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

    В городском округе Луховицы тротуар появился на улице Мира в деревне Головачево — он обеспечивает безопасный подход к Краснопоймовской средней общеобразовательной школе имени академика Кашина В.И. и детскому саду. В Королеве тротуар обустроили на участке Большевского шоссе рядом с гимназией, техникумом имени С. П. Королева, школой и детским садом.

    В Раменском городском округе работы выполнили в деревне Юрово вблизи школы-интерната. В городском округе Солнечногорск тротуар появился на Пятницком шоссе на подходе к деревне Новая, где расположены школа «Лесные озера» и детский сад. Еще один тротуар построили в селе Шугарово городского округа Ступино — он ведет к средней общеобразовательной школе.

    Всего в 2026 году в Подмосковье появится больше 120 новых тротуаров общей протяженностью порядка 80 километров.

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